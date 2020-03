Врезултат на разрасналата се криза с коронавирус в Европа УЕФА официално взе решението за отлагане на финалните срещи на клубните турнири.

Финалите на Шампионска лига, Лига Европа и ШЛ за жени трябваше да се проведат през май месец, но настоящата ситуация налага тяхното отменяне.

УЕФА взима безпрецедентно решение в опит да спаси Шампионска лига и Лига Европа

Новите дати на финалите все още не са определени. Работната група, създадена миналата седмица след конферентния разговор между заинтересованите страни от европейския футбол, ще анализира наличните възможности. Групата вече е започнала разглеждането на футболния календар и новите дати ще бъдат съобщени своевременно.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.