Под Айфеловата кула вече е тихо. Липсата на шум е странно явление за голям град като Париж, но става обичайна заради забраната на туризма и на излизането от домовете, пише БНР.

Около 150 измерващи станции в Париж и предградията регистрираха "необичайна тишина", откакто на 17 март бяха въведени извънредните мерки за предотвратяване на заразата. Агенцията, която измерва звуковото замърсяване в района - "Брюипариф", издаде карти, показващи спада на децибелите.

Той е особено осезаем около летище "Шарл дьо Гол", защото повечето полети са отменени. Както и край магистралите, по които почти няма трафик, откакто работещите са си у дома. Тихо е и в кварталите с много нощни клубове, които сега са затворени.

"Брюипариф" отчете "много рязък спад на шумовите емисии от антропогенен произход", т.е. свързани с човешка дейност, дължащ се на "драстичното намаляване на пътния, въздушния и железопътен трафик, спиране на строежите и на много дейности и места за развлечение".

