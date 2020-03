Северна Македония стана 30-тата членка на НАТО, нейното знаме ще бъде издигнато на 30 март над централата на Алианса в Брюксел, се посочва в разпространено днес изявление на държавния секретар на САЩ Майк Помпео, цитирано от БТА.

"На 27 март 2020 г. САЩ като депозитар на договора получиха документа за присъединяването на Република Северна Македония към Северноатлантическия договор, което превърна Северна Македония в 30-тия съюзник в НАТО. На 30 март знамето на Северна Македония за първи път ще се издигне над централата на НАТО", заяви Помпео.

Today, we welcome North Macedonia into the @NATO Alliance as our 30th Ally and celebrate their commitment to the North Atlantic Alliance. We reaffirm our commitment to collective defense under Article 5, the cornerstone of the Transatlantic Alliance. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 27, 2020

През февруари 2019 г. съюзниците от Алианса подписаха протокола за присъединяване на страната на Организацията на северноатлантическия договор.

Външният министър на Северна Македония Никола Димитров се изказа за събитието в Twitter: "По много начини това е историческа седмица: днес Северна Македония официално получава напълно заслуженото си място в семейството на евроатлантическите нации. Пътешествие, което започна преди 27 години. От днес ние сме горди членове на НАТО, застанали рамо до рамо с нашите съюзници и приятели".

In many ways this is a historic week: North Macedonia today officially gets its fully deserved place in the Euro-Atlantic family of nations. A journey that started 27 years ago. As of today we are a proud member of @NATO standing shoulder to shoulder w/our allies&friends. pic.twitter.com/lZzJ6UpOT2 — Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) March 27, 2020

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг също потвърди присъединяването на страната към Алианса. "Северна Македония сега е част от семейството на НАТО, семейство от 30 държави и близо 1 милиард души. Семейство, базирано на увереността, че независимо пред какво предизвикателство ще се изправим, ние всички сме по-силни и по-сигурни заедно", изтъкна Столтенберг.

Welcome to #NATO, #NorthMacedonia! It’s been a long road, but all your efforts have paid off. The formal accession process is now complete, and we are glad to have the 30th member of our Alliance with us: https://t.co/g6HxvQ4OlT 🇲🇰 #WeAreNATO — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 27, 2020

Президентът на Северна Македония Стево Пендаровски поздрави сънародниците си по този повод, като отбеляза, че заради ситуацията с коронавируса в цял свят "ние не можем да отбележим събитието, както би трябвало да се отбележи, но това е исторически успех, който след три десетилетия независимост най-накрая потвърждава македонската сигурност и гарантира нашето бъдеще".

