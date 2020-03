Актьорът Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън се завърнаха в Лос Анджелис, след като повече от две седмици бяха под карантина в Австралия, защото тестовете им за COVID-19 бяха положителни, предаде Ройтерс.

Звездата от филмите "Форест Гъмп" и "Корабокрушенецът" и съпругата му бяха заснети усмихнати, докато пътуваха с автомобил в града. Сайтът TMZ.com оповести, че снимките са направени веднага след като двойката кацнала със самолет на малко летище в района на Лос Анджелис. В. "Ню Йорк пост" пише, че Ханкс бил забелязан да слиза от частен самолет и да танцува на самолетната писта. Говорители на 63-годишния носител на награда "Оскар" не са коментирали вестта за завръщането му в САЩ.

