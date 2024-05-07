Снимка: БТА
Вили Лилков, Петър Москов и Никола Янков са водачите в София
Националната коалиция "Синя България", представлявана от Вили Лилков, Петър Москов и неговата партия КОД, Жаклин Толева, Иван Сотиров и Стефан Иванов, регистрира листите си за предстоящите парламентарни избори.
Водачите на листите за Народното събрание на "Синя България"
01МИР Благоевград - Владимир Караджов
02МИР Бургас - Милен Димитров Георгиев
03МИР Варна - Наско Рафайлов
04МИР Велико Търново - Мирослав Евтимов
05МИР Видин - Вили Лилков
06МИР Враца - Петко Петков
07МИР Габрово - Дончо Захариев
08МИР Добрич - Светослав Божидаров Гочев
09МИР Кърджали - Здравко Йорданов Димитров
10МИР Кюстендил - Костадин Костадинов
11МИР Ловеч - Марин Вутов
12МИР Монтана - Валери Тимов Георгиев
13МИР Пазарджик - Димитър Петков
14МИР Перник - Валентин Павлов
15МИР Плевен - Иван Петков
16МИР Пловдив-град - Борислав Инчев
17МИР Пловдив-област - Борис Ячев
18МИР Разград - Йосиф Новаков
19МИР Русе - Мария Стоянова Искренова
20МИР Силистра - Стефан Ненчовски
21МИР Сливен - Димитър Сяров
22МИР Смолян - Емил Ружинов
23МИР София - Вили Младенов Лилков
24МИР София - Петър Стефанов Москов
25МИР София - Никола Симеонов Янков
26МИР София-област - Съби Давидов Събев
27МИР Стара Загора - Борислава Пенева
28МИР Търговище - Христо Иванов Радев
29МИР Хасково - Петър Стефанов Москов
30МИР Шумен - Борислав Христов Борисов
31МИР Ямбол - Николай Чистов
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