Националната коалиция "Синя България", представлявана от Вили Лилков, Петър Москов и неговата партия КОД, Жаклин Толева, Иван Сотиров и Стефан Иванов, регистрира листите си за предстоящите парламентарни избори.

Водачите на листите за Народното събрание на "Синя България"

01МИР Благоевград - Владимир Караджов

02МИР Бургас - Милен Димитров Георгиев

03МИР Варна - Наско Рафайлов

04МИР Велико Търново - Мирослав Евтимов

05МИР Видин - Вили Лилков

06МИР Враца - Петко Петков

07МИР Габрово - Дончо Захариев

08МИР Добрич - Светослав Божидаров Гочев

09МИР Кърджали - Здравко Йорданов Димитров

10МИР Кюстендил - Костадин Костадинов

11МИР Ловеч - Марин Вутов

12МИР Монтана - Валери Тимов Георгиев

13МИР Пазарджик - Димитър Петков

14МИР Перник - Валентин Павлов

15МИР Плевен - Иван Петков

16МИР Пловдив-град - Борислав Инчев

17МИР Пловдив-област - Борис Ячев

18МИР Разград - Йосиф Новаков

19МИР Русе - Мария Стоянова Искренова

20МИР Силистра - Стефан Ненчовски

21МИР Сливен - Димитър Сяров

22МИР Смолян - Емил Ружинов

23МИР София - Вили Младенов Лилков

24МИР София - Петър Стефанов Москов

25МИР София - Никола Симеонов Янков

26МИР София-област - Съби Давидов Събев

27МИР Стара Загора - Борислава Пенева

28МИР Търговище - Христо Иванов Радев

29МИР Хасково - Петър Стефанов Москов

30МИР Шумен - Борислав Христов Борисов

31МИР Ямбол - Николай Чистов

Росен Желязков води листата на ГЕРБ-СДС за евровота