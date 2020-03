102-годишна жена в Италия беше изписана от болница, където била приета за лечение преди няколко дни, след като се заразила с новия коронавирус, пишат „Кориере дела сера” и БТА.

Щастливката се казва Италика Грондона, но всички й викат на галено баба Лина. Тя се лекувала в болницата Сан Мартино в Генуа.

With all of the tough news coming out of Italy, I wanted to make sure you saw these stories as well! This is Italica Grondona, she's one of two Italians over 100 years old who have recovered from coronavirus.. (1/2) pic.twitter.com/KN82YnRB3E