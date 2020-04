Най-старият и престижен турнир от тенис календара се отменя заради пандемията от коронавирус, съобщиха организаторите на надпреварата.

Решението за отмяната на Уимбълдън беше очаквано, като всички мачове от ATP и WTA веригите при мъжете и жените вече бяха преустановени до 7 юни – две седмици преди старта на надпреварата от Големия шлем в Лондон.

„След серия от подробни разговори по темата, Комиетът по мениджмънт реши, че отмяната на Уимбълдън е най-добрата опция в интерес на публичното здраве, и осигуряването му с взимането на това решение сега, отколкото след няколко седмици, е важно за всички, въвлечени в тениса и Откритото първенство на Великобритания по тенис. Членове от публиката, които вече са си закупили билети за турнира, ще ги получат възстановени и с възможност да закупят билети за същия ден и корт за надпреварата през 2021 година“, се казва в изявление на организаторите.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt