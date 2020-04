Тялото на внучката на Робърт Ф. Кенеди, изчезнала преди дни при разходка с кану, е било открито, съобщава БГНЕС. 40-годишната Мейв Кенеди Маккийн и осемгодишният й син Гидиън изчезнаха в огромния залив Чесапийк в Мериленд. Детето все още не е намерено.

Намушкаха мъжа, осъден за убийството на Робърт Ф. Кенеди

Тялото на Маккийн е намерено на повече от две мили от разположения на брега дом на майка й Катлийн Кенеди Таунсенд, където семейството е отседнало, за да се изолира по време на епидемията от коронавирус.

