Бившият защитник на Ливърпул и Норвегия Йон Арне Рийзе и 19-годишната му дъщеря Ариана бяха настанени в болница след автомобилна катастрофа, съобщи Dagbladet, цитиран от БГНЕС.

Рийзе и дъщеря му са се прибирали към дома си, когато бившият футболист се е ударил в друг автомобил, докато е заобикалял пътно препятствие. Йон и Ариана не са пострадали сериозно и са били изписани от болницата.

Ex-Liverpool star John Arne Riise and daughter in hospital after car crash https://t.co/7DezcqtKkL pic.twitter.com/ISM575zfS4