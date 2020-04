Докато Центърът за контрол и превенция на заболяванията продължава да изучава разпространението на COVID-19, той препоръчва на хората да носят предпазни маски на публични места, където е трудно да се спазват правилата за социална дистанция.

Това написа в акаунта си в Twitter първата дама на САЩ Мелания Тръмп, който публикува и своя снимка с маска, за да мотивира съгражданите си да вземат предпазната мярка срещу коронавируса.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn