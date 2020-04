Мъжът, натоварен със задачата да води Нова Зеландия в борбата срещу коронавируса, се превърна в неочакван герой в социалните медии.

Бродирани кърпи за ръце, рап парчета и петиция, призоваваща за най-високо отличие, са само част от начините, чрез които сънародниците му засвидетелстват любовта си към Ашли Блумфийлд - генералния директор на Новозеландската здравна служба, пише БТА.

My niece, Olivia Garelja, has followed up her photo montage of Jacinda Ardern, as our heroic PM, with this one of Ashley Bloomfield. pic.twitter.com/XMatEzlZXg — Peter Garelja (@gumdigger) April 15, 2020

Лекарят всеки следобед съобщава от екрана актуална информация за COVID-19, печелейки легиони фенове, впечатлени от спокойствието и сдържаните му маниери.

Поклонниците на Блумфийлд, или Блумърс, както се наричат самите те, лансираха петиция, събрала досега 3000 подписа, за обявяването му за следващия новозеландец на годината.

Феновете записват и изпълняват куп песни за своя любимец. Сред тях е рап парче, в което Ашли Блумфийлд е наречен "новозеландската кукла Кен". Песента отправя и призив за удостояването му с рицарско звание.

Акаунт в Twitter, посветен на директора на здравната служба, вече има близо 51 000 последователи.

"He should be proud of his work. I know our entire country certainly is." https://t.co/6K6ndJnVgD — nzherald (@nzherald) April 13, 2020

Попитан на пресконференция за възхода му към славата, Ашли Блумфийлд отклони темата и вместо това засвидетелства почитта си към други медицински специалисти.

