Бременна медицинска сестра от Великобритания е загубила битката с коронавируса в неделя, съобщава английското издание Independent. За щастие бебето е било спасено от медицинските специалисти.

Мери Агуапонг е работила за университетстката болница “Luton and Dunstable University Hospital” цели пет години.

Момиченцето е било спасено благодарение на професионализма и усърдието на нейни колеги. Към този момент не се посочва дали новороденото е с положителна проба за COVID-19.

От медицинската организация „Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust” съобщават, че Агуапонг е диагностицирана с коварното заболяване на 5-ти април и е постъпила в болницата два дни по-късно.

„За нас е изключително труден момент да съобщим новината, че една от нашите медицински сестри загуби борбата с COVID-19. Тя работеше с нас през последните 5 години и беше изключително уважаван и ценен за нас кадър. Фантастичен медицински работник и олицетворение на всичко, което нашата организация подкрепя”, казва директорът на тръста.

