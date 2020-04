Изтребител МиГ-31 на ВВС на Казахстан се е разбил близо до летището в Караганда, екипажът е катапултирал. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на отбраната на републиката, цитирани от БГНЕС.

Kazakhstan Mig-31 crashed near Karaganda, both pilots safely ejected https://t.co/tmdTTWpvUv pic.twitter.com/phNLIQ9pIq

Според информацията инцидентът е станал "в хода на планиран полет за подготовка за бойно дежурство" на юг от летището в Караганда.

#BREAKING🚨: MiG-31 crashes in Kazakhstan's Karaganda region due to fire in one of engines pic.twitter.com/4dKFQWsu9i