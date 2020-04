Принц Хари, който е внук на британската кралица Елизабет Втора, и неговата съпруга Меган, раздадоха храна на болни хора в Лос Анджелис, предаде БТА. Това е първата им публична проява, откакто те се устроиха в Калифорния.

Meghan Markle and Prince Harry in home delivery service.



The duo were said to have been caught on CCTV footage, in a simple Jean and shirt wear, delivering food to homes....



