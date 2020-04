99-годишният британски ветеран от Втората световна война Том Мур, който стана известен с акцията си за набиране на милиони за здравните работници, борещи се с коронавируса, се превърна в най-старият артист, достигнал №1 в класациите за сингли във Великобритания. Това съобщава БГНЕС.

Изпълнението на "You'll Never Walk Alone" - много обичана песен от мюзикъл от 1945 г, стана изключително популярно. 82 000 музикални фенове купиха записи на сингъла. "Това е извън този свят, наистина невероятно!", заяви в официалния си акаунт в Twitter Мур, който е служил с чин капитан в Индия.

We are NO.1? Really? @mrmichaelball to be part of a number one song, it's out of this world, truly amazing! #TomorrowWillBeAGoodDay #YoullNeverWalkAlone https://t.co/CG1iE3WzlB