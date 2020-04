Канадец, който заложил над 500 хил. долара на игра на "Камък, ножица, хартия" и загубил, беше спасен от местния съд в Квебек, предава агенция "Фокус".

Едмънд Хупър заложил и загубил общо 517 хил. долара през януари 2011 г. и бил принуден да ипотекира дома си, за да плати на Майкъл Примеу - човекът, срещу когото играл на "Камък, ножица, хартия".

Според канадското законодателство обаче всеки легален залог, базиран на някаква дейност, трябва да съдържа и някакви умения от страна на залагащите. Освен това, има и лимит на възможните залагания.

