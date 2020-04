Украинската полиция разкри „къща на ужасите“, в която се е осъществявал трафик на бебета, пише Русия днес. При акция на специалните части в Киев е разбита група, която се занимавала с продажбата на новородени. "Клиентите" били предимно необвързани мъже от китайски произход.

Средната цена за дете е била около 50 хиляди долара, каза зам.-вътрешният министър на Украйна Антон Геращенко.

Стаята, която виждате на снимката, е била последното място, на което децата са пребивавали преди да бъдат продадени като стока. В други обискирани апартаменти в Киев са намерени още 5 бебета. Предполага се, че те са били спасени часове преди да заминат за Китай.

При спецоперацията са арестувани няколко украинци и двама китайци. Управителката на ин витро клиниката заедно със сина си също е в ареста. Всички те са обвинени в трафик на хора. За подобно престъпление законът в Украйна предвижда до 12 години затвор. Геращенко добавя, че още най-малко 140 китайски граждани се разследват във връзка с престъплението.

