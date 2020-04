Маргарет Трюдо, майката на канадския премиер Джъстин Трюдо, беше приета в болница за една нощ, след като в апартамента й в Монреал избухна пожар, пише БГНЕС.

Служители на спешната помощ съобщиха, че един човек е транспортиран в болница, докато местните медии публикуваха снимки на няколко пожарни коли и маркучи, минаващи през пътя в резиденцията в центъра на града.

Prime Minister Justin Trudeau's mother, Margaret Trudeau, is being treated in hospital for smoke inhalation after a Monday night fire at a Montreal apartment building, Radio-Canada reports. Her life is not thought to be in danger. https://t.co/aUNQjc4nX8

От кабинета на Трюдо не дават повече информация за инцидента. Радио Канада обаче съобщи, че Маргарет Трюдо, която е и вдовица на покойния премиер Пиер Трюдо, е лекувана в болница заради вдишване на дим и евентуално изгаряне. Очаква се тя да се възстанови бързо.

#BREAKING Prime Minister Justin Trudeau's mother, Margaret Trudeau, was taken to hospital late Monday night after being exposed to a fire that started on the terrace of her apartment building in Montreal, sources tell CTV News.https://t.co/vf2uK8OsI7