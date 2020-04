Семейство е участвало в проучване в университета Дюк, в което майката, бащата и синът са тествани положително за COVID-19. По време на това проучване семейството е тествало домашните си любимци и е установено, че мопсът им Уинстън е с коронавирус, пише БГНЕС.

Д-р Крис Уудс, главният изследовател на Дюк смята, че това е първият известен положителен случай при куче в Съединените щати.

Майката на семейството Хедър Маклийн е педиатър в Дюк. Тя каза, че кучето им има леки симптоми.

„Мопсовете са малко необичайни по това, че кашлят и кихат по много странен начин. Така че изглеждаше все едно му се гадеше и не искаше да яде закуската си, а при мопсовете да не искат да ядат, изглежда много необичайно", каза тя.

„Кучето облизва всичките ни чинии след вечеря и спи в леглото на майка ми, а ние постоянно пъхаме нашите лица в неговото. Така че, съвсем естествено е, че той е хванал коронавирус", каза синът на Маклийн, Бен.

