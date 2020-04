Световноизвестната група „Металика“ е възможно да запише нов албум в условията на карантина, предаде БТА.

По думите на барабаниста на бандата Ларс Улрих пред състава се явява един много добър шанс да направят това. Ако пандемията продължи, те ще бъдат принудени да си стоят вкъщи, концерти не се предвиждат в обозримо бъдеще. Така че „Металика“ могат да запишат първия си студиен албум от 2016 година насам, когато излезе „Hardwired... to Self-Destruct“.

METALLICA Could Make New Album In Quarantine, Says LARS ULRICH https://t.co/wDJJ6I0blM pic.twitter.com/LDPG8R5O6q