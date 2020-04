Министър-председател на Русия Михаил Мишустин е болен от коронавирус, съобщават световните агенции.

Русия удължава мерките срещу коронавируса до 11 май

Премиерът на страната е информирал Владимир Путин за състоянието си и се намира в изолация, пише "Русия днес". Първият заместник-председател на правителството Андрей Белоусов ще изпълнява временно длъжността на Мишустин.

BREAKING: Russia's Prime Minister says he has been diagnosed with coronavirus. Mikhail Mishustin named a deputy to serve in his absence.



Russia has reported over 106,000 cases and 1,073 deaths. pic.twitter.com/eBqAhxmgfV