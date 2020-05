Заради коронавируса много филми, планирани да бъдат пуснати през 2021 г., бяха отложени за 2022 г. Тъй като пандемията продължава да обхваща света, развлекателната индустрия, особено филмовите и телевизионните студия, пренаредиха своите графици за пускане на филми на пазара заради прекратяване на работа по продукциите и затварянето на кината в световен мащаб. Въпреки че някои държави и щати в САЩ облекчиха ограниченията си, за да позволят на кината да отворят, това не е достатъчно за студиата.

В отговор на пандемията няколко филма бяха извадени от календара и все още нямат дата на излизане, а други бяха изпратени директно към стрийминг услугите, както стана с „Тролчетата“. В по-голямата си част студията се готвят за премиери в края на 2020 г. и началото на 2021 г., но това е само засега. За да се предотвратят сблъсъци с график и рискът да се затрупа пазара, някои студиа дори преместват предварително планираните премиери за 2021 г. направо към 2022 г. Това допълнително показва колко безпрецедентно и радикално е въздействието върху филмовата индустрия на тази пандемия. Дългосрочните последствия все още не са напълно анализирани, а има риск още филми ще се сблъскат с тази съдба през следващите месеци.

Ето кои са най-чаканите филми, чието излизане, предвидено за 2021, ще стане факт чак през 2022 година. Представя ни ги Скрийн Ран, цитиран от БГНЕС.

1. Новият филм за Доктор Стрейндж - „Doctor Strange In The Multiverse Of Madness“

Киновселената на Марвел беше похвалена заради сложния й многоизмерен разказ, поради което „Дисни“ планира да пренареди календара с изместване на някои други заглавия.

Новият филм за Доктор Стрейндж, който ще бъде режисиран от Сам Райми, първоначално беше предвиден за излизане на 7 май 2021 г. Сега филмът е насрочен за 25 март 2022 г.

2. Новият филм за Тор – „Thor: Love And Thunder“

Четвъртият филм от поредицата „Тор” отбелязва завръщането на режисьора на Рагнарок, Тайка Уайтити, заедно със звездите Крис Хемсуърт и Теса Томпсън. Натали Портман ще влезе в ролята на Джейн Фостър и едновременно с това ще поеме мантията на Тор. Крисчън Бейл ще бъде главният злодей. Първоначалната дата на пускане на филма - 5 ноември 2021 г., сега е заета от третия, все още неозаглавен филм за Спайдърмен, който принуди „Thor: Love and Thunder“ да се премести на 11 февруари 2022 г.

3. „Индиана Джоунс 5“

Измина повече от десетилетие от излизането на „Кралството на кристалния череп“ - филмът за Индиана Джоунс, считан за най-лошото попълнение на поредицата, но това не попречи на „Дисни“ да иска да съживи емблематичния археолог, сега, когато имат контрол над „Лукасфилм“. Харисън Форд ще се върне към ролята, която го направи известен, а Дейвид Коеп ще бъде сценарист, но за първи път Спилбърг няма да бъде на режисьорския стол. Това задължение се пада на Джеймс Манголд, освежен от успеха на „Пълно ускорение“. Очакваше се снимките да започнат през април 2020 г., но пандемията спря това. „Индиана Джоунс 5“ вече е насрочен за година по-късно от планираното, като се премества от 9 юли 2021 г. на 29 юли 2022 година.

Прави впечатление, че от всички филми за 2021 г., изтласкани към 2022 г., три от тях са на „Дисни“. Това пренастройване на графика е допълнително доказателство за факта колко добре е организирано студиото по такива въпроси като дългосрочното им планиране. В крайна сметка това е компанията, определила датите за излизане на филми до 2027 г.

