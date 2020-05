Германската Бундеслига ще рестартира сезон 2019/20 на 16 май, съобщиха от местната футболна лига (ДФЛ).

По този начин висшият ешелон на страната се превръща в първото водещо европейско първенство, което подновява кампанията си. ДФЛ добави, че това ще се случи при стриктно спазване на ограничителните мерки срещу COVID-19.

