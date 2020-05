Полузащитникът на Тотнъм и Англия Деле Али бе обран и заплашен с нож в дома си в северен Лондон в ранните часове на сряда, като крадците задигнали ценни книжа на стойност стотици хиляди паунда, предаде БГНЕС.

Според информациите, 24-годишният футболист и осиновеният му брат Хари Хикфорд пострадали в инцидента, при който двама мъже с ножове нахлули в дома на играча в Барнет и ги заплашили.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.