Нападателят на Локомотив (Москва) - Джеферсон Фарфан е диагностициран с коронавирус, съобщи председателят на съвета на директорите на клуба Анатолий Мещеряков.

"Фарфан даде положителен тест за COVID-19. Ще се лекува в съответствие с препоръките на лекарите. Пожелаваме му бързо възстановяване", каза Мещеряков.

Jefferson Farfan has tested positive for coronavirus.



We wish Jeff a speedy recovery! Get better soon!