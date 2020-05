Актьорът Брадли Купър бе уловен от папараци в трогателен момент с малката му дъщеря. Двамата бяха на разходка из Ню Йорк.

Той бе заснет с розова диадема с панделка на главата, която вероятно е на 4-годишната Леа, пише „Дейли мейл”, цитиран от DarikNews .

Bradley Cooper wears daughter Lea's pink headband in his hair as he enjoys quality time with the youngster in NYC https://t.co/hh1dYoG0mE

От снимките се вижда, че двамата спазват правилата - носят предпазни медицински маски, а Купър е хванал малката Леа за ръка, докато пресичат.

Ирина Шейк с нов коментар за раздялата си с Брадли Купър

Актьорът е с бяла тениска, дънки и авиаторски очила, а диадемата е като шеговит акцент във визията му. Дъщеричката му пък е от глава до пети в розово.

Bradley Cooper wears daughter Lea's pink headband in his hair as he enjoys quality time with the youngster in NYC as Bradley peered through a cool pair of aviator sunglasses, his sole accessory aside from his daughter's headband pic.twitter.com/xivqpFmFnx