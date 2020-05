Шер спретна „социално дистанцирана“ изненада на парти по случай 74-ия си рожден ден, предаде БГНЕС.

Изпълнителката на „Ако мога да върна времето назад“ призна, че „не й е било лесно“ да се дистанцира от любимите си хора, но е прекарала страхотно с торта и парти с 10 души навън в чест на навършването на 74 години от живота си.

Тя написа Twitter: „Страхотна изненада! Подарък, балон и торта-емоджи! Парти! Бяхме навън. Маски, ръкавици… и социална дистанция.“

