Нидерландското министерство на земеделието съобщи днес, че е установило вероятен втори случай на предаване на новия коронавирус на човек от норка, която е била заразена, предаде БНР.

Dutch govt reports second case of mink transmitting virus to human Follow our live updates on #coronavirus here: https://t.co/vY4fVgAjuk

В писмо до парламента ресорният министър Карола Схаутен повтори, че Националният здравен институт смята риска за предаване на вируса от животно на човек извън фермите за „незначителен“.

Тигрица в нюйоркски зоопарк се зарази с коронавирус (ВИДЕО+СНИМКИ)

На 26 април правителството съобщи, че норка от ферма в южната част на страната е с коронавирус, което доведе до по-мащабно разследване.

Even if the mink-to-human transmission is confirmed as the first known animal-to-human case, there’s very little risk to the general public from this incident. https://t.co/2nnR2Jt85s