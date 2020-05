Трудно е да повярваш, че има човек, който не харесва хита „Let It Be” на легендарните „Бийтълс” или пък жена, която не се разтапя на „My Heart Will Go On” на Селин Дион. Оказва се обаче, че някои от песните, развълнували милиони хора по света, не се харесват на собствените им изпълнители. Сайтът Bright Side посочва 10 певци, които не обичат хитовете, донесли им световна слава. ВИЖТЕ ГИ В ГАЛЕРИЯТА ТУК .

