Двама затворници, които избягаха от затвор в Рим миналата седмица, оставили на надзирателите бележка, в която казват, че имат работа за вършене, но скоро ще се върнат, предаде БНР.

Двамата братовчеди Давад Зуканович (40 г.) и Лил Ахметович (46 г.) избягаха от затвора Ребибия през нощта на 2 юни, покатервайки се през стена с помощта на зарязан в двора маркуч.

Two inmates who escaped from a prison in Rome last week left guards a courtesy note, saying they had business to take care of but would be back shortly, according to a newspaper reporthttps://t.co/GVH3T5MNzz