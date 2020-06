Мощна буря преобърна товарни камиони на магистралата „Кавказ” в Ставрополския край, южна Русия. Преобърнати са общо 11 камиона, от тях - два тира. Никой не е пострадал, но един от шофьорите не успя сам да излезе от кабината, защото вратите се оказаха блокирани, предаде БГНЕС.

Освен това вятърът е изкоренил дървета и е скъсал няколко далекопровода в района на Минералните води. В едно село мълния ударила ъгъл на къща. Повреди са нанесени и на друга селска къща.

