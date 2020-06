Преди дни британското кралско семейство разпространи две снимки на принц Уилям и трите му деца – принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот.

Фотографиите имат милион харесвания, а една от снимките породи нова теория сред феновете на кралското семейство. Стотици публикации в социалните мрежи подчертават невероятната прилика на принцеса Шарлот и нейната баба принцеса Даяна.

Почитатели на кралското семейство публикуваха колаж от снимки на Шарлот и на Даяна на една и съща възраст. Те са на мнение, че дъщерята на принц Уилям има сходни черти с неговата майка.

