Докато учените се надпреварват за разработка на антивирусно лечение срещу коронавирус, един малко вероятен герой от животинското царство може да се окаже полезен в това състезание.

4-годишна лама на име Уинтър изглежда е тази, която може да поеме тежестта, в името на това, което се търси. След като й били инжектирани безопасни версии на вирусите SARS и MERS, кръвните проби на Уинтър показали, че тя е реагирала чрез изработване на антитела. След това тя била инжектирана с протеин, присъстващ на повърхността на новия коронавирус, и също развила имунен отговор.

Изследването, проведено от учени от белгийския Център за медицинска биотехнология VIB-UGent и от Тексаския университет в Остин, е публикувано в списанието „Cell“, като Уинтър е в центъра на техните проучвания, предава БГНЕС.

Антителата, извлечени от Уинтър, успели да неутрализират коронавируса в лабораторни експерименти, отбелязват авторите на изследването. Тези антитела изглеждат също способни да играят роля за защитата на носителя и неутрализирането на заплахата от вируса.

