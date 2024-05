Расте броят на загиналите при срутването на сграда в строеж в град Джордж, Южна Африка, предаде CNN.

Загинали са петима души, а 50 все още са в неизвестност, съобщиха властите във вторник.

Rescuers are scrambling to search for some 50 people trapped under rubble after the collapse of a multi-storey building under construction in South Africa https://t.co/GlpIMP0tx0