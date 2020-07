Индиец заяви, че е платил около 4000 долара за поръчка на златна маска за лице, за да го предпази от бушуващия в страната коронавирус, предаде БГНЕС. Покритието от благородни метали тежи 60 грама, а изработката на маската е отнела на занаятчиите осем дни, разкри бизнесменът Шанкар Курхаде.

Shankar Kurhade (48), shows his face mask made out of gold as he poses for a photograph amidst the spread of the #coronavirus disease ( #COVID19 ) in Pune, #India. Kurhade claims the mask weighs 50 grams and costs around $3870. @REUTERS /Stringer pic.twitter.com/q08D7nrV8b