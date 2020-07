Парижкият Дисниленд отново отваря врати след 4-месечно прекъсване заради пандемията, предаде БТА.

Първите посетители, всички с предпазни маски и носещи култовите ушички на Мики Маус, се стекоха в парка. Но неговите възможности за прием сега са много по-ограничени. На входа ги очакваха предрешените служители с кукли-костюми на Мики Маус, на кучето Плуто и на други любими герои от анимациите на Дисни. Те танцуваха върху естрада, доста отдалечени от публиката.

"Голяма радост е за нас да можем отново да ви посрещнем!" , заяви Наташа Рафласки, директорът на Дисниленд по време на церемония без публика малко преди откриването. Тя бе предавано пряко по социалните мрежи.

От дружеството обявиха, че броят на посетителите ще бъде ограничен заради мерките за социално дистанциране, без да дадат точни числа. Хигиенните мерки също са били засилени, като носенето на маски е задължително за всички посетители над 11-годишна възраст. Монтирани са над 2000 диспенсъра на дезинфекциращ гел. Ще са съблюдава разстояние от 1 метър за физическото дистанциране пред атракционите. Не се предлагат прегръщания и селфита с предрешени герои от комиксите, отменен е и традиционният парад за момента.

