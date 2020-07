Към заседанието на комисия в британския парламент се присъедини неочакван гост - котката на един от депутатите, предава агенция "Фокус". Членовете на комисията по култура, дигитални технологии, медии и спорт се събраха за виртуална среща, на която да обсъдят бъдещето на общественото радио и телевизия.

Докато депутатът Джон Никълсън разпитваше за използването на субтитри в детските програми, неговата котка Рохо реши, че сега е момента да направи своето звездно появяване.

"Rocco, put your tail down" - Another classic entry for the Parliamentary cats on Zoom folder, this time @MrJohnNicolson at DCMS committee: pic.twitter.com/cOkRNrrlFh