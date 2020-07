Спасиха чайка, заплела се в хирургическа маска. Случаят е от Великобригания. Безпомощното птиче е било спасено в Челмсфорд, Есекс. От Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните изразиха опасение, че неправилно изхвърляните употребявани лични предпазни средства представляват заплаха за дивата природа, пише БТА.

