Ваксината срещу COVID-19, разработвана от Университета в Оксфорд, е безопасна и "обучава" имунната система срещу вируса. Това става ясно от първите клинични изпитвания, резултатите то които бяха публикувани днес в авторитетното научно списание "Лансет".

Preliminary results from a coronavirus vaccine trial involving more than 1,000 people in the UK suggest it is safe and induces an immune response https://t.co/yBt266fKKW