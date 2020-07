Автомобил се вряза в група хора в берлинския квартал Шарлотенбург.

Nachdem ein Auto aus bislang ungeklärten Gründen in eine Menschengruppe am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg gefahren ist, geht die Polizei zunächst nicht von einem Anschlag aus. https://t.co/01vUE2Dgxd