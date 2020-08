Обилни валежи и силни ветрове причиниха наводнения и събориха дървета на гръцкия йонийски остров Корфу в сряда, съобщава в. "Катимерини". Дървета са паднали върху паркирани автомобили в Корфу, нанасяйки материални щети, предаде БТА.

