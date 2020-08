За първи път от четири години застрашен и рядък вид тигри са забелязани в Западен Тайланд, съобщи изданието „Lonely Planet”. Департаментът за дивата природа на Тайланд и Организацията за опазване на дивите котки обявиха, че техните скрити камери са заснели индокитайски тигри на територията на страната, предаде БГНЕС.

Розови делфини се появиха край бреговете на Тайланд (ВИДЕО+СНИМКИ)

През миналия век популацията от този вид наброяваше около 100 000 животни, а сега има само около 4000. И в района, където са забелязани за първи път от години, има толкова малко от тях, че специалистите тепърва ще откриват точния брой. Появата на тигрите подсказва, че екосистемата се възстановява, което е добре за всички диви животни.

EYE ON THE TIGER: Conservation groups release footage of rare Indochinese tigers in Thailand to mark International Tiger Day.



These sightings were the first time the species has been seen in the this region of Thailand in four years. https://t.co/orzAIQuGtI pic.twitter.com/4fulRCcTQh