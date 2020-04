Рибари в Тайландския залив заснеха розови делфини. Учените твърдят, че заради липсата на туристи по време на пандемията морските бозайници стават по-смели.

Three pink dolphins were seen swimming near a boat in Thailand. Scientists credit the lack of tourism in the area for this rare encounter 🐬 pic.twitter.com/z7Px9njf4g — NowThis (@nowthisnews) April 29, 2020

На кадрите се виждат три розови делфина, които плуват близо до риболовна лодка в спокойните води край остров в югоизточен Тайланд, пише БГНЕС.

Rare pink dolphins spotted off Koh Phangan - VIDEO - more at https://t.co/pMVEulMT4Q #Thailand

Pink dolphins are extremely rare, mainly found in only a few spots in the world, including parts of China, Hong Kong waters and sections of the Amazon river. So it was a surprise fo... pic.twitter.com/Pcp7VVOfxk — The Thaiger (@ThaigerNews) April 30, 2020

„Бях толкова впечатлен, защото никога не съм си представял, че ще успея да видя розови делфини“, казва единият от рибарите.

Threats to pink dolphins are increasing, conservationists claim



"We are at a crossroads,” says Taison Chang: “This battle is hard to fight, and it’s a long one, but we have to carry on”



Find out more about the dolphins and the people trying to save them: https://t.co/tTbCamVuH0 pic.twitter.com/Mp8VOANopn — BBC News (World) (@BBCWorld) April 24, 2020

Розовите делфини в Тайланд са подвид на тихоокеанския гърбат делфин и се смятат за застрашен вид. Около 150 от тези тях живеят около Тайландския залив, твърди директорът на морския биологичен център в Пукет. Поради по-слабия трафик вследствие блокирането заради коронавируса, делфините вече имат по-удобно местообитание и са склонни да се показват повече.

Fishermen Film Rare Encounter with Pink Dolphins in Gulf of #Thailand https://t.co/BGTaY3ndLp — Asia-News-De (@base_thai) April 30, 2020

