За първи път от десетилетия насам Хималаите могат да бъдат видяни от някои части на Индия, пише британското издание Independent.

Гледката, която липсва повече от 30 години, сега е възможна заради по-чистия въздух. Това пък се дължи на мерките срещу пандемията от COVID-19.

Коронавирусът „изчисти“ въздуха в Европа

Жители на индийския щат Панджаб публикуваха снимки на отдалечената на 125 км планина. На тях ясно се виждат Хималаите, в която се намират девет от десетте най-високи върхове на Земята.

Хималаите са оставили дълбок отпечатък върху културите на Южна Азия. Много от върховете на планината са свещени в будизма и хиндуизма.

Himalayas are now visible for the first time after 30 years in India’s north, due to a sharp drop in pollution levels. pic.twitter.com/SCUDj5u0Cm

Населението на Индия от 1.4 млрд. души е под строги ограничителни мерки за 21 дни. Това доведе до спирането на работата на много фабрики и до силно ограничен трафик по улиците.

Въздухът над европейските столици е станал по-чист

Отсъствието на смога и откриващата се величествена гледка впечатли много потребители на социалните мрежи и те започнаха да качват впечатляващи кадри. Бившият индийски крикет играч Харбхаджан Турбанатор публикува снимка в своя Twitter профил със следния коментар: „Никога не съм виждал това от дома си. Не съм и вярвал, че дори е възможно. Това е ясна индикация, че замърсяването е изцяло по наша вина“.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9