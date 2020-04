На популярните туристически плажове в Тайланд за първи път след 20-годишна пауза се появиха отново големи групи от редки кожести костенурки, пише БГНЕС.

Туристите напускат курорта заради епидемията от коронавирус и еколозите установяват, че животните, чиято популация през годините намалява драстично, са започнали да правят огромни гнезда на Пукет.

Environmentalists say a large number of turtles nests have been built on the beaches of Phuket and Phang Nga. - The most nests they've seen in two decades.



Според директора на Морския биологичен център миналата година не е имало толкова много яйца, защото рискът костенурките да бъдат умъртвени от риболовните съоръжения е бил много висок.

"This is a very good sign for us because many areas for spawning have been destroyed by humans. No such nests had been found for the previous five years."



Кожестите костенурки са най-големият вид морски костенурки и са застрашени от изчезване. Тези земноводни снасят яйцата си в тъмни и тихи места, където няма хора.

Еколозите отбелязват, че се е увеличил броят не само на тези костенурки, но и на други морски животни, обитаващи региона.

