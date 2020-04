Няколко делфина бяха забелязани да плуват близо до джамията Ортакьой - една от най-емблематичните туристически атракции на Истанбул, пише „Сабах”.

Изданието публикува кадри, на които се вижда как делфините плуват близо до брега на Босфора, който обикновено е пълен с туристи, лодки и фериботи.

Dolphins play near Ortaköy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1

Морският трафик през Босфора намаля чувствително през последните седмици заради продължаващата епидемия от COVID-19, а милиони граждани на Истанбул са принудени да останат по домовете си.

По-рано делфини бяха забелязани от моста Галата, където обикновено десетки рибари се наслаждават на пролетното време.

Dolphins have been sighted swimming near the shore, close to Istanbul’s iconic Ortakoy Mosque and July 15 Martyrs’ Bridge pic.twitter.com/UJbrCDksTq