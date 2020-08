Беларуската полиция започна да разгонва протестиращите от площад „Победа“ в центъра на Минск, където няколкостотин души, несъгласни с предварителните резултатите от президентските избори се опитваха да организират протест.

Police cracking down hard on anti-government protesters yesterday in Minsk, Belarus.



Oh wait, that's actually Warsaw, Poland. pic.twitter.com/W1H6Mlhwqr — Exen 🇵🇱 (@Exen) August 8, 2020

След опита им да пробият кордона полицията използва сила, в резултат на което има пострадали, съобщава БГНЕС. Един от протестиращите е получил нараняване на главата и незабавно е откаран с линейка.

