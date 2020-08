Холандската полиция разкри най-голямата лаборатория за кокаин в Нидерландия, построена в преустроена школа за конна езда в северните райони на страната.

Полицията извършила операция в школата по езда в петък и арестувала най-малко 17 заподозрени, като по-голямата част от тях са граждани на Колумбия. Трима холандци и един турчин също били арестувани.

„Това е най-голямата кокаинова лаборатория, открита някога в Нидерландия“, каза шефът на полицията Андре ван Рийн.

"Предвид броя на хората, които са работили там, инсталацията, размера, разположението и оборудването, ние оценяваме производствения капацитет от 150 до 200 кг кокаин на ден", казва той в изявление.

Police find largest cocaine lab ever in The Netherlands.

At capacity it would have 'rinsed' 150-200 kilos of cocaine out of clothes and shampoo every day. 17 suspects apprehended, 14 of them Colombians. #thecartelshavelanded https://t.co/XaBbOopohQ