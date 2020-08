Във времената на коронавируса, турските булки са намерили нов златен аксесоар, който да носят в деня на сватбата си, съобщи в. „Сабах“.



Турските булки обикновено получават комплект златни бижута и други златни предмети в дните на сватбите си от членове на семейството и гости. Настъпването на пандемията на коронавируса в Турция принуди много традиции на сватбата да бъдат приспособени - включително ограничени танци и задължително носене на маски.

Тъй като необходимостта е майката на изобретението, тези промени създадоха нов, бляскав начин за булките да бъдат в тон с промените – по-точно техните лица.

