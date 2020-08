В Беларус не стихва недоволството след президентските избори, на които Александър Лукашенко се обяви за победител, след 26 години на авторитарно управление. Днес в страната се проведе най-масовият митинг срещу властта. Опозицията го нарече „Общонароден марш” за свобода. Кадри от дрон показват недоволстващите, които продължават да изразяват своята позиция.

Западни репортери, отразяващи марша, определиха броя на участниците в Минск на 100 000. Освен в столицата, маршове имаше във Витебск, Брест и други градове.

Източник: Ruptly

В Минск имаше и контрапротест. Привърженици на президента Лукашенко се събраха в центъра на столицата.

Opponents of incumbent Belarusian President Alexander #Lukashenko gathered for a rally amid the growing tensions over the election results in #Minsk on Sunday.#Belarus #dronefootage pic.twitter.com/9LQx1gqLDN